- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marti dimineata, la ora locala 8:42, in Serbia, la granita cu Romania. Informațiile au fost publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc la adancimea de 15 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Seismul de 4,4 magnitudine s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie, la ora 8.42, in Serbia, la frontiera cu Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 15 kilometri.Seismul s-a produs la 23 km vest de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs marți dimineața la granița dintre Romania și Serbia, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP, scrie digi24.ro .

- A fost cutremur in Romania. Seismul de miercuri dimineața, 24 aprilie, s-a produs in zona Vrancea. Un cutremur slab a avut loc miercuri dimineața, la ora 03:00, in Romania. A avut 3,3 grade pe Richter. Și, din cate a mai anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)a anunțat ca in ziua de 05 Aprilie 2024, la ora 06:29:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, MEHEDINȚI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 13.6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Dupa cutremurul produs in Romania, sambata dimineața, a fost inregistrat un nou seism, mult mai puternic, in urma cu puțin timp. de aceasta data, nu a avut loc in țara noastra. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca, in ziua de 23 martie 2024, la ora 15:20:31…

- Un cutremur slab s-a produs duminica dimineața, 10 martie, in Romania. Cutremurul a fost inregistrat duminica, 10 martie, la ora 03:19. Și a avut 2,6 grade pe Richter. Conform informațiilor anunțate public de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs sambata seara in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…