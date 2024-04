Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu impact simțit a avut loc joi, 29 februarie 2024, la ora 11:25, intr-o zona sensibila din punct de vedere seismic in Romania, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. In…

- Seria de cutremure din Romania continua. Un nou seism a avut loc vineri dimineata, 16 februarie, al doilea produs in ultimele ore. Primele informații transmise de specialiștii de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit. Un nou…

- A fost cutremur, marți dimineața, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a fost unul slab. Din informațiile facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 13 februarie s-a produs cu puțin inainte de ora 7 dimineața, mai…

- Un cutremur de aproape 5 grade s-a produs in aceasta seara. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au transmis primele informații despre seismul de sambata, 10 februarie 2024. Cutremur de aproape 5 grade, sambata seara Activitatea seismica intensa in…

- Un nou cutremur s-a produs astazi in Romania. Potrivit datelor transmise de specialiștii de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a fost mai slab fața de cel inregistrat luni seara. Unde a fost resimțit, ce au transmis cei de la INCDFP. Un nou cutremur in…

- Cutremur de proporții in Romania, chiar la miezul nopții. Este vorba despre un seism major, cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter. Din primele informații oficiale transmise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) , seismul s-a resimțit in mai multe…

- Un nou cutremur in Romania, duminica dimineața. Specialiștii de la INFP au transmis primele informații despre seismul care s-a resimțit in mai multe orașe din țara. Cutremur in Romania, duminica dimineața Duminica dimineața, specialiștii de la Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) au anunțat…

- Un nou cutremur in Romania, produs luni, 15 ianuarie 2024. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe din țara. Primele informații transmise de specialiștii de la Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Nou cutremur puternic in Romania Un nou cutremur in Romania a fost…