- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs sambata seara in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- S-a cutremurat pamantul, vineri dimineața, 16 februarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea. Din informațiile facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 16 februarie s-a produs la ora 06:20, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea,…

- A fost cutremur, marți dimineața, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a fost unul slab. Din informațiile facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 13 februarie s-a produs cu puțin inainte de ora 7 dimineața, mai…

- A fost cutremur de 3,6 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs in ziua de duminica la ora 11:53, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, joi dimineața, 11 ianuarie. Potrivit informatiilor anunțate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul produs joi dimineata, la ora 04:49, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 81.8 kilometri.…

- A fost cutremur, joi dimineața, 4 ianuarie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea. Din primele informații transmise de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs in 4 ianuarie, la ora 05:40, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 77.3 kilometri.…

- Inca un cutremur s-a produs in Romania, de aceasta data in dimineața zilei de vineri, 15 decembrie. Seismul a avut peste 3 grade pe Richter. Confirm primelor informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 15 decembrie s-a produs in…