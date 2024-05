Primul portret oficial al Regelui Charles al III-lea de dupa incoronare, pictat de Jonathan Yeo, a fost dezvaluit la Palatul Buckingham de la Londra, marți, 14 mai 2024. Care a fost reacția monarhului cand s-a vazut imortalizat de lucrarea in ulei pe panza. Toata lumea și-a ținut suflarea. Galerie foto Cum arata primul portret oficial […] The post Regele Charles a dezvaluit primul sau portret oficial dupa incoronare. Cum a reacționat monarhul cand s-a vazut pictat appeared first on Playtech Știri .