Comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sirski a afirmat ca situatia pe front s-a deteriorat, in ultimele ore, iar trupele ruse au obtinut succese tactice in mai multe zone. El a spus au avut loc ”lupte violente” pe front in saptamana care a trecut, situația fiind „dinamica”, sute de poziții fiind cucerite de catre una, iar apoi de catre cealalta tabara, de mai multe ori in cursul unei singure zile.