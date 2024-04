Stiri pe aceeasi tema

- Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, a declarat ca situația de pe linia frontului s-a inrautațit in contextul multiplelor atacuri rusești. El a afirmat ca forțele ucrainene s-au retras din unele poziții din estul regiunii Donețk, scrie BBC.

- Comandantul-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anuntat, sambata, ca au avut loc schimbari de personal in randul comandanților unor brigazi. Potrivit lui Sirski, acest lucru a fost facut pentru a salva viața și sanatatea aparatorilor ucraineni. Seful armatei ucrainene a menționat…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, și ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturile de comanda ale armatei din prima linie a frontului, relateaza Rador Radio Romania. "I-am ascultat pe comandanții gruparilor de trupe cu privire la situația din…