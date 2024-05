Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul thailandez Alexander Albon si-a prelungit "pe mai multi ani" contractul cu echipa de Formula 1 Williams, pentru care concureaza din 2022, a anuntat miercuri team-ul britanic, citat de AFP.

- Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 (2005, 2006), si-a prelungit contractul cu Aston Martin cel putin pana la sfarsitul sezonului 2026, a anuntat joi echipa cu sediul la Silverstone (Anglia), punand astfel capat zvonurilor despre plecarea pilotului spaniol, informeaza AFP, potrivit Agerpres

- Un adolescent roman a fost gasit mort in casa, in Italia. Baiatul, in varsta de 16 ani, ar fi incercat o provocare periculoasa de pe rețelele de socializare. Descoperirea șocanta a fost facuta chiar de fratele lui mai mic.

- Un accident de proporții a avut loc in timpul sesiunii de antrenamente din Formula 1. Pilotul Alexander Albon și-a distrus monopostul in prima sesiune de pe circuitul de la Melbourne, iar incidentul a determinat afișarea steagului roșu, semnalizand oprirea sesiunii. In timpul primei sesiuni de antrenamente,…

- Pilotul thailandez Alexander Albon, victima unui accident in prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, va putea concura in cursa de duminica la bordul monopostului coechipierului sau, americanul Logan Sargeant, a anuntat vineri echipa Williams, citata…

- Un adolescent din Bacau penduleaza intre doua mari pasiuni: echitație și actorie. La varsta de 17 ani, Daniel Baliș a obținut numeroase premii la concursurile de cai, iar ca actor a fost nominalizat la Premiul Gopo, la categoria „Tanara speranța”.

- Elon Musk a starnit din nou curiozitatea lumii online cu o postare enigmatica pe Twitter. Raspunzand la un mesaj care menționa o posibila inchidere a Gmail, Musk a anunțat simplu: "It's coming". Scurta declarație a declanșat speculații intense cu privire la lansarea unui nou serviciu de e-mail, Xmail,…

- Bogdan de la Ploiești a luat o decizie radicala! Artistul și-a surprins fanii cu ultima postare pe care a facut-o pe pagina de Instagram. Cantarețul de manele nu va mai posta nimic pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis!