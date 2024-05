Şeful armatei ucrainene, despre ofensiva ruşilor în Harkov: Situaţia este dificilă Seful armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca fortele ucrainene sunt intr-o situatie dificila in regiunea Harkov, dar ele fac tot posibilul pentru a rezista in fata ofensivei ruse, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres."Unitatile fortelor de aparare duc batalii defensive intense, incercarile invadatorilor rusi de a ne sparge apararea au fost stopate", a scris Sirski pe aplicatia Telegram.Rusia a lansat vineri un nou asalt de pe teritoriul sau asupra regiunii ucrainene Harkov, amenintand cu deschiderea unui nou front in razboiul inceput in februarie 2022.Moscova a anuntat sambata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

