- "Aceasta este cea de-a doua editie a BSDA care are loc pe fondul razboiului de agresiune ilegal, nejustificat si neprovocat, declansat de Federatia Rusa in Ucraina, un context cu implicatii regionale, euro-atlantice si chiar globale, atat in plan militar - economic, dar si social. In actuala situatie…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, spune ca exista si riscul escaladarii conflictelor militare existente, iar Romania trebuie sa ia masuri pentru a crește capacitatea de reacție a armatei. „Prognoza pe care o facem realitații de maine include dezvoltari și scenarii, dintre…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Deficit de personal din instituțiile de aparare din țara noastra, potrivit unor date prezentate de tvrinfo. Exista multe probleme in Ministerul de Interne, iar judecatoriile și parchetele au lipsa o mulțime de angajați. The post LIPSA DE OAMENI Romania se confrunta cu un mare deficit de personal in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania trebuie sa intensifice eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, pentru a revitaliza industria nationala de aparare si pentru a moderniza infrastructura de transport. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a transmis, sambata, ca Romania va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie.”Nu putem anticipa deznodamantul acestui razboi, dar putem fi siguri ca vom fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie. In fața amenințarilor pe care Rusia le reprezinta la adresa…