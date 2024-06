Stiri pe aceeasi tema

- Grecii de la AKTOR lucreaza pe Lotul 3 al Autostrazii A0, noua Centura a Capitalei. Acest lot va face trecerea dintre Centura Sud catre Centura Nord, trecand peste Autostrada A1 București-Pitești. Constructorul lucreaza intens, iar Lotul 3 va fi dat in circulație in aceasta toamna.

- Cele trei companii de distribuție a energiei electrice, Rețele Electrice, care au intrat in portofoliul PCC dupa achiziționarea activitaților din Romania de catre Enel, au lansat, in urma cu cateva zile, o licitație in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro (echivalentul a 190 de milioane de…

- Constructorul chinez a inceput in forța lucrarile pe Lotul 3 Nord al Autostrazii Bucureștiului, cel mai nou șantier al unei autostrazi deschis in Romania, anunța Irinel Ionuț Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Contructorul este compania chineza China Civil Engineering Construction…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca vor incepe lucrarile pe Lotul 2 al Autostrazii Lugoj-Deva, pe care o catalogase in trecut drept ”o rușine naționala”. Acest lot de autostrada a fost extrem de controversat, asta pentru ca trebuie sa se construiasca și ”tuneluri pentru urși”, ceea…

- Investitiile in retele de energie electrica trebuie dublate in toata Europa, iar in Romania acestea ar trebui sa ajunga la 1,2 miliarde euro pe an, de la 600 milioane euro in prezent, a declarat, miercuri, Georgios Stassis, CEO al PPC, la o conferinta de presa organizata in cadrul Eurelectric Power…

- Companiile Mapa Insaat Ve Ticaret AS și Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS din Turcia au inceput lucrarile la tronsonul 2 al autostrazii Sibiu-Pitești, pe ruta Boița-Cornetu. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, a anunțat azi ca incepe execuției lucrarilor la…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, cunoscuta pentru ieșirile ei controversate și pozițiile extrem de critice fața de autoritați, pare sa fi facut o alta „mutare strategica” in cariera ei politica. Dupa ce inițial a anunțat ca va candida la Primaria Capitalei, aceasta a surprins pe toata lumea declarand ca se…

- "Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…