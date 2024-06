Pacostea globalistă nu a inventat nimic. Dar a stricat totul 1. Clotilde a fost omagiata in ultima saptamana, dar nu trebuie sa uitam ca nu a ajuns singura la acest nivel de sfidare gaunoasa. Salamandrele oengiste de dupa Colectiv și vorbitorii de giboneza corporatista ar merita același tratament. Ca sa nu mai amintesc de Coldea. In cazul Coldea, Imparatul Traian de la Murfatlar a greșit. […] The post Pacostea globalista nu a inventat nimic. Dar a stricat totul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, el a povestit cum a ramas fara cetațenia romana, pentru ca apoi sa și-o recupereze dupa vizita lui Victor Ponta la Beijing."A. Alexandrescu: Cum ați ajuns in valtoarea cu serviciile secrete, cum l-ați cunoscut pe domnul Florian Colea?I. Alexandru: Pe domnul Florian Coldea ne-am cunoscut in…

- 1. Zilele astea, in presa de mahniți vom citi despre „Profilul votantului AUR din diaspora”. Eu știu „Profilul votantului USR din diaspora”. Il cheama Coldea și obișnuia sa aduca 500.000 de voturi in contul analfabeților digitalizați. De data asta, Coldea n-a fost in forma, dar situația nu va ramane…

- PSD Constanta a facut o sesizare de vot multiplu, duminica dimineața, la o sectie de votare din Murfatlar. Conform sesizarii, unui alegator i-ar fi fost inmanate trei buletine de vot de acelasi fel, a votat pe toate si le-a introdus in urma. Biroul Electoral Judetean Constanta face verificari in acest…

- 1. Basescu o susține pe Clotilde. „E singura soluție ca banii Sectorului 1 sa nu ajunga la mafia PSD.” Nu-i rau deloc. Imparatul Traian de la Murfatlar l-a susținut și pe Coldea. Saracu’ Basescu! El crede și acum ca un primar trebuie sa se lupte cu „mafia”. Un primar e sau nu e cu mafia. […] The post…

- Un fost pușcaș marin britanic, decorat pentru curaj in Afganistan, este reținut de șapte luni in Dubai, dupa ce a fost acuzat de spionaj, potrivit cotidianului britanic The Times, citat de DailyMail.

- Mircea Lucescu a spus zilele trecute ca Unirea Urziceni (in 2009) și Oțelul Galați (in 2011) au caștigat in culise titlurile de campioane ale Romaniei. „Il Luce” a primit o replica taioasa din partea lui Ioan Sdrobiș, fost antrenor: „Trecutul lui e stricat, e patat. Sa nu mai vorbeasca el de blaturi…

- La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 07.25, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism pe D.N. 3, in orasul Murfatlar, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul…

- Victor Ponta a vorbit despre simpatiile și antipatiile sale dintre candidații la posturile de primari din București, intr-o apariție la un post de televiziune. El a spus și ce crede ca se poate intampla daca Piedone și-ar retrage candidatura. „Sigur ca am o simpatie personala pentru Piedone. Nu doar…