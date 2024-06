Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor i-a adus sfarșitul lui Robert, un tanar de doar 23 de ani. Romanul a avut parte de un sfarșit tragic, in timp ce se afla in mașina alaturi de alți doi prieteni. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit accideentului rutier. Familia lui Robert este copleșita.

- Avea toata viața inainte, dar a ales sa iși puna capat zilelor. Vlad, un tanar in varsta de 20 de ani, student la Medicina, s-a aruncat de la etajul trei al Spitalului Sf. Spiridon din Iași. Baiatul suferise recent o intervenție chirurgicala la colon.

- Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat, sambata dimineața, in fața trenului și a murit, potrivit Mediafax. Accidentul feroviar s-a produs in localitatea Sabaoani, județul Neamț. Trenul Regio care circula pe ruta Bacau- Iași a accidentat un barbat de 60 de ani, din județul Iași. Echipajul…

- Un caz șocant s-a petrecut in Iași astazi, pe data de 19 aprilie 2024! Un barbat in varsta de 59 de ani a murit, dupa ce a fost acrosat de un tren in timp ce traversa calea ferata. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Costul Corduneanu a murit dupa ce a stat internat timp de cateva saptamani intr-un spital din Targu Mureș. Urmeaza sa fie inmormantat, iar la evenimentul trist vor fi prezente sute de persoane. Suma imensa pe care a platit-o familia Corduneanu pentru sicriu Șeful clanului Corduneanu din Iași a murit…

- Cine a fost Costel CorduneanuOriginar din Iași, Costel Corduneanu a fost capul unei familii extinse care a avut o influența semnificativa in zona Moldovei, implicandu-se in diverse activitați la limita legii, de la afaceri cu mașini și imobiliare pana la jocuri de noroc și protecție. Corduneanu a fost…

- Costel Corduneanu, una dintre cele mai cunoscute figuri ale lumii interlope din Iași și liderul clanului Corduneanu, cunoscut și sub numele de "Ștefan cel Mare al Moldovei" sau 'Stapanul Moldovei' a incetat din viața astazi, 15 aprilie 2024. Acesta a ajuns unul dintre cei mai de temuti capi ai lumii…

- Politistii au fost sesizati, luni seara, de o femeie din comuna Poiana Mare, cu privire la faptul ca un minor ar fi baut o substanta toxica si nu mai respira. Soț și soție, din jud. Argeș, masa mortala. O substanța TOXICA le-a adus sfarșitul “La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii care…