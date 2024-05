Un bulgar a furat un taxi din Caransebeş. Cum a fost prins Un cetatean bulgar a fost retinut de politistii din Caransebes, dupa ce a furat o masina de taxi lasata neasigurata si cu cheile in contact, pe o strada din localitate, fara ca proprietarul autoturismului sa observe disparitia autovehiculului, informeaza Agerpres.Barbatul,in varsta de 52 de ani, a furat mașina de taxi cu care a mers pana in localitatea Domajnea, unde a oprit la o benzinarie pentru alimentarea cu carburant, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.Potrivit sursei citate, angajatii benzinariei au sesizat politia, dupa ce barbatul a avut o problema la plata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

