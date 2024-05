Ce fac politicienii ca să ne spălăm mai des pe dinți Pentru ca 63% dintre romani nu se spala pe dinți și folosim de 4 ori mai puțin sapun decat vesticii, mai mulți parlamentari vor ca pentru unele produse de igiena destinate copiilor sau adultilor, TVA sa scada de la 19%, cat este in prezent, la 9%. Propunerea pentru scaderea TVA vizeaza cateva produse de baza cum ai fi deodorantele, sapunurile, absorbantele, scutecele pentru copii și pentru adulți. In expunerea de motive se menționeaza faptul ca Romania este codașa in Europa in ceea ce privește igiena personala și ca statisticile spun ca folosim de 4 ori mai puțin sapun decat vesticii. Iar 63%… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

