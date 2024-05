RAJA Constanta: Se opreste apa pe bulevardul Mamaia si in cartierul Faleza Nord. Iata cat va tine avaria

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza lucrarilor de asfaltare de pe bulevardul Mamaia, din zona delimitata de strazile Soveja si Ion Ratiu, traseele liniilor 5 40 si 14 vor fi deviate, pe sensul dinspre Delfinariu spre centrul orasului. Din cauza lucrarilor de asfaltare de pe bulevardul Mamaia, din zona delimitata de strazile…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersectia strazii Turda cu bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi, 17 mai 2024, in intervalul orar 9.00…

- Astazi, 5 mai 2024, s a inregistrat o avarie pe conducta de aductiune, cu diametrul de 600 mm, in zona localitatii Lumina. Astazi, 5 mai 2024, s a inregistrat o avarie pe conducta de aductiune, cu diametrul de 600 mm, in zona localitatii Lumina, transmite un comunicat din partea RAJA SA.Pentru executarea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea apelul ce anunta evenimentul rutier a venit prin sistem eCall. Accidentul a avut loc la intersectia strazii Mihai Viteazu cu bulevardul Mamaia. La fata locului intervine Detasamentul Fripis cu o autospeciala…

- In seara de 28 martie a.c., in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, luminile sunt stinse in "buricul targului". Pe bulevardul Mamaia, in sectorul cuprins intre bulevardul Tomis si strada I.G. Duca iluminatul public nu functioneaza. Din galeria foto se observa ca singurele lumini de pe strada…

- Astazi, 16 martie 2024, echipele RAJA intervin pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de aductiune cu diametrul de 600 mm, de pe strada Narciselor din orasul Navodari. Astazi, 16 martie 2024, echipele RAJA intervin pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii…

- Traseul liniei 5 40 este deviat sambata, 16 martie 2024, din cauza lucrarilor efectuate la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Viceamiral Murgescu Ion, transmite un comunicat din partea CT BUS.Astfel, pe sensul spre Campus, la intersectia de la Capitol, autobuzele vor merge inainte pe strada Mircea…