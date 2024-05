Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii mai, prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare, Mihai Albu dezvaluia ca are cancer. Odata cu acest anunț, celebrul designer afirma ca a fost operat, ca se simte bine și trebuie sa mai faca unele analize, dar ca spera ca lucrurile sa mearga in direcția buna. Din cate…

- Seful Sectiei de chirurgie cardio-vasculara de la Spitalul Universitar Bucuresti, medicul Catalin Badiu, afirma ca, din experienta pe care o are, tot mai multi pacienti tineri, aflati la varste de 40-50 de ani, sufera de boala coronariana.

- Peste 22.000 de copii si adolescenti din Romania sufera de afectiuni psihice, susține Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), actuala infrastructura fiind total depașita. In aceste condiții, ASSMB a semnat un protocol pentru construirea unei noi cladiri pentru Secția de pediatrie…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti anunta, vineri seara, ca peste 22.000 de copii si adolescenti din Romania sufera de afectiuni psihice, iar infrastructura actuala nu mai satisface cerintele actuale. De aceea, institutia a semnat un protocol penttu realizarea unei noi cladiri…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, ca și cei care sufera de afecțiuni cronice vor fi scutiți de plata impozitului pentru concediile medicale.Acum 4 luni, s-a decis ca angajații aflați in concediu medical sa primeasca sume mai mici pentru perioada de ingrijiri medicale/recuperare. Concret,…

- Ce religie are Andreea Esca. Prezentatoarea de știri a facut o schimbare majora in viața ei Continue reading Ce religie are Andreea Esca. Prezentatoarea de știri a facut o schimbare majora in viața ei at Tabu.

- Cleopatra Stratan a facut publice informații despre afecțiunea oftalmologica de care sufera de la varsta de 2 ani. Fosta concurenta de la America Express trebuie sa poarte ochelari pe viața.

- Monica Barladeanu are 45 de ani și se menține intr-o forma de invidiat, iar acum, aceasta a dezvaluit care sunt regulile pe care le urmeaza de la varsta de 40 de ani. Prezentatoare TV a dezvaluit ca a facut și cateva sacrificii.Monica Barladeanu a marturisit ca a renunțat definitiv și la consumul de…