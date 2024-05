Stiri pe aceeasi tema

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Exportul de marfuri agricole moldovenești in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi, in continuare, scutit de anumite taxe, noteaza Noi.md. La ședința de astazi, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au aprobat avizul consultativ pentru amendarea Acordului de Parteneriat…

- Unul dintre efectele secundare ale vaccinului AstraZeneca impotriva Covid-19 ar putea fi sindromul de tromboza cu trombocitopenie (TTS), a recunoscut pentru prima data compania biofarmaceutica internaționala, informeaza The Telegraph și Rai News.Sindromul de tromboza cu trombocitopenie provoaca cheaguri…

- Cristina Batlan și Petru, iubitul ei, sunt logodiți de un an de zile. Intr-un interviu pentru unica.ro, femeia de afaceri a recunoscut ca nu are inca planuri de casatorie cu partenerul. Anul trecut s-a aflat ca vedeta Cristina Batlan s-a logodit in secret. Petru, iubitul ei, a cerut-o in casatoriei…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord cu Marea Britanie privind libera circulație. Propunerea este ca tinerii din UE și din Regatul Unit sa poata circula și lucra fara restricții. Autoritațile britanice vor analiza propunerea Uniunii Europene.Comisia Europeana cauta discuții pentru un acord care…

- Viața episcopului Mar Mari Emmanuel a fost probabil salvata deoarece cuțitul atacatorului sau nu s-a deschis corect in timpul injunghierii - iar suspectul și-a taiat propriile degete in timpul atacului, relateaza Daily Mail.

- Un pensionar din Marea Britanie a ramas fara economiile de o viața, dupa ce o companie de energie i-a retras banii din cont. Barbatul nici macar nu avea un contract semnat cu firma respectiva. British Gas, un furnizor de servicii de energie din Regatul Unit, a retras peste 3.300 de lire sterline din…

- Migrantii carora le-au fost respinse cererile de azil in Regatul Unit vor primi cate o oferta de mii de lire sterline pentru a se muta in Rwanda, conform unei scheme ''voluntare'', in contextul in care planul guvernului de la Londra privind deportarile face obiectul unei dispute aprinse la nivelul parlamentului,…