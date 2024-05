Stiri pe aceeasi tema

- Deputații columbieni au votat marți, cu o majoritate foarte larga, interzicerea luptelor cu tauri incepand cu 2027. „Am facut un pas inainte istoric (...) uciderea taurilor va fi interzisa in țara”, a scris senatoarea Andrea Padilla pe contul sau X.

- S-a aflat ce are interzis Sorana Cirstea in fiecare zi. Dezvaluiri absolut incendiare ale celei mai bine clasate jucatoare de tenis din Romania. Sorana Cirstea s-a decis sa vorbeasca despre una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta toata lumea.

- Jhon Arias, atacantul echipei Columbiei si autorul unuia dintre golurile victoriei in fata Romaniei (3-2), marti seara la Madrid, a a afirmat ca se simte "mai bine" in fiecare zi in nationala ''cafetera", in care se impune ca un jucator important pentru selectionerul Nestor Lorenzo, potrivit Agerpres.…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei este condusa cu 2-0 la pauza, in confruntarea amicala de marți, in compania Columbiei. Sud-americanii au marcat prin Cordoba și Arias. Edward Iordanescu a facut șapte modificari in unsprezecele de start, in meciul juc

- Romania va evolua intr-un echipament de culoare roșie la meciul amical contra Columbiei, de la Madrid. Columbia - Romania, al doilea meci amical al naționalei din luna martie, are loc marți, de la ora 21:30Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Madrid și transmit cele…

- Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, Viorel Moldovan a subliniat marea problema din lotul echipe naționale: postul de fundaș stanga. Columbia - Romania are loc pe 26 martie, pe Metropolitano din Madrid. Meciul se va juca de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 La amicalul de pe Arena Naționala,…

- George Pușcaș, atacantul din echipa naționala de fotbal a Romaniei, a transmis un mesaj plin de incredere și determinare in timpul cantonamentului echipei la Mogoșoaia, cel de pregatire pentru meciurile amicale cu Irlanda de Nord și Columbia. Jucatorul și-a exprimat nerabdarea de a reprezenta țara și…

- Ionuț Nedelcearu, 27 de ani, nu a jucat decat 17 minute intreg turul la Palermo, pierzand și naționala. Accidentarea titularului de la Palermo l-a readus in primul ”11” și a profitat din plin. Acum e titular indiscutabil la echipa de club și a fost convocat de Edi Iordanescu in lotul largit pentru amicalele…