Mașinile noi nu te vor mai lăsa să depășești viteza legală. Când devine obligatoriu sistemul de siguranță Schimbari importante pentru șoferi. Mașinile noi nu le vor mai permite acestora sa depașeasca viteza legala, dupa ce le vor fi atașate sisteme speciale de siguranța. Mai exact, cand conduc mult prea tare, aceștia vor fi atenționați și determinați sa elibereze pedala de accelerație. Mașinile noi, dotate cu sisteme pentru viteza legala Incepand cu 1 […] The post Mașinile noi nu te vor mai lasa sa depașești viteza legala. Cand devine obligatoriu sistemul de siguranța appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 iulie 2024, toate mașinile noi vandute in Uniunea Europeana vor trebui sa fie echipate cu un sistem de asistența inteligenta pentru controlul vitezei (ISA – Intelligent Speed Assistance), scrie playtech.ro .

- PENSII 2024: Noile decizii de pensionare. Schimbari semnificative in sistemul de pensii PENSII 2024: Noile decizii de pensionare. Schimbari semnificative in sistemul de pensii Noile decizii de pensionare, sunt așteptate de milioane de seniori din Romania, mai exact, un docuemnt care urmeaza sa fie emis…

- Avem aici o mișcare interesanta, menita sa revoluționeze siguranța rutiera in Romania. A fost instalat primul limitator de viteza inteligent in comuna Snagov, aproape de București. Dispozitivul, echipat cu senzori montați in asfalt, reprezinta un mare pas inainte in protejarea pietonilor și a participanților…

- Inspecția tehnica periodica va trebui sa fie efectuata la fiecare șase luni de catre mașinile care desfașoara activitați de RENT CAR, fie ca vorbim de cele utilizate pentru transportul in regim de inchiriere sau cele folosite pentru serviciul de inchiriere. Sunt și excepții, vehicule care sunt exceptate…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, susține ca piața romaneasca este plina de „pui ingalbeniți pentru a parea mai buni, impanați cu tulpini de salmonela periculoase”, un atentat serios la siguranța cetațenilor. Directorul general al ANPC mai afirma ca va informa absolut toate instituțiile care pot verifica…

- Echipa administrației locale din Sectorul 5 a intensificat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, montand limitatoare de viteza in mai multe zone intens circulate. Astazi, au fost instalate limitatoare de viteza pe Strada Bejești nr. 15, ca raspuns la solicitarile venite din partea locuitorilor.…

- Președintele PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a anunțat marți, 19 martie, ca a depus in Parlamentul Romaniei, in calitate de coinițiator, un proiect de lege care prevede instalarea obligatorie de sisteme de monitorizare audio-video in creșe și gradinițe. Potrivit unei postari facuta pe pagina personala…

- „Mai facem un pas in transportul metropolitan! De astazi, 18 martie, este operaționala linia M6B, spre Ștefanești! Tot de astazi, linia M9B a fost prelungita pana pe Calea București! Mai mult, transportul se va efectua cu noile autobuze intrate in flota Publitrans – autobuze de mici dimensiuni, de 6…