Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Roșu – coordonator Climathon Iași, lector la Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/05/28-mai-lucian-rosu.mp3 Detalii AICI

- In ediția de astazi a emisiunii noastre vorbim despre trecutul și prezentul credincișilor ruși de veche credința din satul Climauți, comuna Mușenița, județul Suceava. In prima parte a emisiunii dialogam cu Alexandru Lunguleac, masterand al Facultații de Istorie din cadrul Universitații „Alexandru Ioan…

- Dupa mai bine de o saptamana in care elevii clasei a XI-a, secția romana, specializare matematica-informatica de la Liceul Teoretic Carei au ramas fara profesor la disciplina Matematica, conducerea școlii a reușit sa gaseasca pe cineva disponibil in persoana doamnei profesoare Gasko. Urmare a unei reclamații…

- GeomondIS este un concurs de geografie cu o istorie de 16 ani, dedicat elevilor din ciclul liceal (clasele IX-XII), pasionați ai domeniului geoștiințelor și interesați de complexitatea și frumusețea fenomenului geografic. Ajuns la a XVII-a ediție, concursul este organizat de Asociația Liga Studenților…

- Caștigatorii concursului ”Games of Science” in direct la matinalul de la Radio Iași. Otilia Pintilii, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” Iasi, a caștigat etapa de la Iași a concursului Games of Science cu o prezentarea despre cercetarea echipei din care face parte care…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre stam de vorba cu domnul profesor universitar, doctor in filologie, Leonte Ivanov, de la Catedra de Slavistica „Petru Caraman” a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Anul acesta se implinesc 150 de ani de la nașterea lui Feodor…

- Dimensiunea internaționala, perfomanța academica și o aplecare mai intensa catre problemele studențești, sunt principalele obiective ale rectorului ales al „Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, profesorul universitar Liviu Maha. Invitat special al matinalului realizat de catre Adina Șuhan…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, stam de vorba cu domnul profesor universitar, doctor in filologie, Leonte Ivanov de la Catedra de Slavistica „Petru Caraman” a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Astazi, povestim despre „KITEJ-GRAD”, revista lunara de cultura…