Minifotbal Constanta: CS CFR TTS Arsenal Inel II, campioana pentru a cincea oara la rand

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (78 de ani) s-a intors de la Salonic, unde a fost prezent pentru a-l susține pe Razvan Lucescu in victoria PAOK-ului de pe terenul lui Aris, scor 2-1, meci in urma caruia echipa romanului a caștigat titlul de campioana. In Grecia, forțele de ordine scapasera situația de sub control de…

- Max Verstappen, de la Red Bull, a reușit sa țina piept atacului de final al lui Lando Norris, de la McLaren, și a caștigat duminica Marele Premiu de la Imola, cu un avans de mai puțin de o secunda. Victoria a fost a cincea in șapte curse in 2024, a 59-a

- Gigi Becali s-a intrecut pe sine in seara in care FCSB a obținut titlul de campioana! Patronul și-a facut apariția pe stadion insoțit de calugari, spunand ca ei sunt cei care i-au purtat noroc pentru a obține victoria! Iata imagini incredibile cu Gigi Becali, la meci!

- Inter Milano a sarbatorit titlul de campioana a Italiei la fotbal, cucerit la inceputul saptamanii, prin victoria cu 2-0 in fata lui Torino FC, duminica pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 34-a, inainte de celebrarea asteptata in cursul dupa-amiezii a celui de-al 20-lea "scudetto" din istoria…

- Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-1 in „Derby della Madonnina”, contra rivalei locale AC Milan, și și-a asigurat un nou titlu de campioana a Italiei. Nerazzurrii au cucerit al 20-lea titlu din istorie, dupa victoria la limita obținuta in fața lui AC Milan. Fundasul italian Francesco Acerbi (18)…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 19 aprilie 2024, meciul Farul Constanta CFR Cluj, contand pentru etapa a cincea din turneul play off al Superligii 2023 2024 ultima runda din tur .Partida incepe la ora 20.30, opunand doua echipe aflate in lupta pentru podium, vizand…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Alaturi de jurnalistul GSP Adrian Duța, comentam cele mai tari subiecte ale inceputului de saptamana: victoria liderului FCSB, la Cluj, cu CFR, scor 1-0. Roș-albaștrii pot deveni campioni matematic chiar din etapa viitoare!succesul…

- Victoria impresionanta a echipei Farul Constanța impotriva Rapidului, cu scorul de 2-1, pe terenul acestora din Giulești, a starnit nu doar bucuria suporterilor, ci și entuziasmul jucatorilor. Golurile echipei lui Gica Hagi au fost marcate de Louis Munteanu, reușind o dubla și aducand victoria. Gremini…