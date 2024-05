Morți și răniți în urma prăbuşirii unui panou publicitar Douasprezece persoane au fost ucise si cel putin 60 au fost ranite cand un panou publicitar s-a prabusit luni din cauza unei puternice furtuni la Mumbai, au anuntat autoritatile municipale din capitala financiara a Indiei situata in vestul tarii, noteaza AFP. Zeci de oameni s-au trezit prinsi sub panoul care a cazut langa o benzinarie din estul orasului. Opt corpuri au fost scoase de sub daramaturi, a indicat Gaurav Chauhan, inspector al Fortei nationale de raspuns la dezastre (NDRF), adaugand ca inca patru ramasite trebuie extrase din resturile metalice. „Le-am localizat, dar nu le putem extrage… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

