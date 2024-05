Stiri pe aceeasi tema

- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali, potrivit medaifax.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Vremea severa a dus la producerea unei tragedii, in India. Un panou publicitar uriaș s-a prabușit in urma unei furtuni, provocand numeroase victime omenești. Bilanțul tragic indica faptul ca sunt peste 10 morți și cel puțin 60 de raniți. Douasprezece persoane au fost ucise si cel putin 60 au fost ranite…

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit unui…

- Apararea antiaeriana a fost activata in regiunea Kiev, la primele ore ale zilei de sambata, pe fondul unui atac cu drone lansat de Federatia Rusa, noteaza Rador Radio Romania care citeaza surese ucrainene."A fost detectata deplasarea dronelor inamice.

- Un atac rusesc asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, a ucis șase civili și a ranit 10 persoane sambata dimineața, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Poliția naționala ucraineana a declarat ca a fost vorba de un atac cu drone. Aceasta a publicat imagini cu flacarile…