Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de drepturi și libertați de la Judecatoria Marghita a hotarat sa-l puna sub control judiciar pe barbatul de 54 de ani, din Popești, acuzat ca a lovit intenționat cu mașina cainele unei consatene.

- Un barbat de 39 de ani, din localitatea Santamaria Orlea, județul Hunedoara, a fost reținut, joi seara, dupa ce a lovit intenționat cu mașina un caine din rasa American Stafordshire Terrier, potrivit mediafax. Poliția Hunedoara a transmis, vineri, ca polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor…

- Polițiștii continua sa-i pedepseasca pe cei care abandoneaza sau lovesc animale. Este și cazul unui barbat din Hunedoara, care are acum probleme dupa ce a dat intenționat cu mașina peste un caine.

- Un roman a pus pe jar polițiștii din Spania, dupa ce s-a urcat beat la volanul unei mașini furate și nu avea nici permis de conducere. In timpul unei urmariri pe strazile din Madrid, doi agenți au fost raniți. Șoferul roman, un tanar in varsta de 29 de ani, conducea o mașina furata in momentul in care…

- Un polițist a fost lovit cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au…

- Un polițist local din Galați a fost ranit, lovit intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se supuna legitimarii. Ulterior, acesta a fugit de la locul accidentului. Polițistul este internat in spital, cu multiple leziuni.

