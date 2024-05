CEO face prețul pentru cota cărbune oferită salariaților

Angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia și în acest an de cărbune pentru încălzire. Astfel, sunt luate măsuri la nivelul Complexului Energetic Oltenia pentru acordarea cotei de cărbune. Compania energetică asigură an de an 10 tone de cărbune la un preț preferențial… [citeste mai departe]