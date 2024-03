Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri despre candidatura la Primaria Capitalei ca este convins ca ii bate mar pe amandoi, si pe Firea si pe Nicusor Dan, pentru ca bucurestenii vor altceva. El a aratat ca Bucurestiul balteste, sta pe loc si nu mai are timp de pierdut. ”Cred…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, l-a criticat in termeni duri, joi seara, pe primarul Capitalei, Nicusor Dan, la evenimentul organizat de filiala pentru evaluarea mandatului edilului, el afirmand ca in urma unei cercetari de opinie realizate printre zeci de mii de locuitori ai Capitalei reiese…

- Nicolae Ciuca a vorbit, marți seara, despre posibilitatea de a intra in cursa pentru președinția Romaniei. Fostul premier nu a dat un raspuns clar in privința candidaturii sale, insa a lasat sa se ințeleaga ca, daca PNL i-o va cere, va lupta pentru Cotroceni. Nicolae Ciuca, despre o candidatura la președinția…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- Sebastian Burduja l-a criticat aspru pe Nicușor Dan. Ministrul Energiei susține ca nu i-ar da nota de trecere edilului pentru activitatea prestata la primaria Capitalei. Burduja a mai declarat ca Bucurestiul poate mai mult si trebuie sa arate mult mai bine. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta…

- Sebastian Burduja a fost intrebat, sambata la o televiziune de știri, daca se pregateste pentru o candidatura la Primaria Capitalei in 2024 si ar intra in lupta cu Nicusor Dan. „Cu siguranta sunt pregatit sa-mi asum aceasta lupta si nu as fi acceptat provocarea de a fi presedintele filialei Bucuresti…