Stiri pe aceeasi tema

- Piața Unirii s-a umplut sambata de mașini de epoca, cu ocazia unei noi ediții a Retroparadei Primaverii, organizata de Retromobil Club – filiala Timiș. Peste 100 de mașini istorice, autohtone, dar și straine au bucurat sutele de trecatori, care au facut poze cu ele și au stat de vorba cu colecționarii…

- Expoziția de pictura „APA – Interferențe culturale” a fost vernisata miercuri, 20 martie, la Palatul Apelor din Timișoara. Cu aceasta ocazie, cladirea a fost redeschisa publicului. Expoziția se afla la cea de-a doua ediție, prima desfașurandu-se chiar anul trecut, cand Timișoara a purtat titlul de Capitala…

- Expoziție de excepție la Centrul de Proiecte din Timișoara. Cei care sunt curioși de cum au trait șvabii banațeni acum mai bine de un secol pot vedea obiecte veritabile, pe care aceștia le aveau in gospodarie și le foloseau zi de zi. Expoziția „Crampeie Identitare: farmecul vieții șvabești” este vernisata…

- Galeria timișoreana de arta „Helios” verniseaza in 19 martie, ora 18:00, expoziția „El Camino” a artistului fotograf Calin Piescu, cu imagini imortalizate pe renumitul drum de pelerinaj de aproape 800 de kilometri, care ajunge la catedrala din Santiago de Compostela, unde se afla mormantul Sfantului…

- Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Inchisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezinta, in perioada 9 martie – 2 mai, expoziția „Fenomenul Pitești. Adevarata fața a comunismului in Romania”, avand-o invitat special pe Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați in Baragan.…

- Expoziția itineranta bilingva „Fenomenul Pitești. Adevarata Fața a Comunismului in Romania” ajunge și la Memorialul Revoluției din Timișoara. In perioada 9 martie – 2 mai 2024, localnicii și vizitatorii pot sta fața in fața cu obiecte și informații din sistemul penitenciar comunist. O parte va fi dedicata…

- Zi importanta pentru comunitatea romilor din Timiș, care marți, 20 februarie, marcheaza Ziua Dezrobirii Romilor. Azi se implinesc 168 de ani de cand romii au fost eliberați din sclavie, dupa mai mult de cinci secole de robie in Principatele Romane. Asociația Partida Romilor pro Europa a organizat o…

- Filiala de Sculptura București a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania organizeaza, in perioada 01-29 februarie 2024, la Galeria Academia si Galeria Simeza evenimentul dedicat sculpturii contemporane: Luna Brancuși. Aflat la a patra ediție, evenimentul este organizat in semn de recunoștința pentru…