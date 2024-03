Stiri pe aceeasi tema

- O artista din Timișoara provoaca publicul iubitor de arta sa treaca prin toate starile umane și sa le ințeleaga mai bine, prin lucrarile sale. Ziua de 8 martie vine cu un eveniment deosebit, in centrul orașului, la Galeria 5. Carla Monica Vago indeamna oamenii sa intre in contact cu sentimente precum…

- Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Inchisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezinta, in perioada 9 martie – 2 mai, expoziția „Fenomenul Pitești. Adevarata fața a comunismului in Romania”, avand-o invitat special pe Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați in Baragan.…

- Zi importanta pentru comunitatea romilor din Timiș, care marți, 20 februarie, marcheaza Ziua Dezrobirii Romilor. Azi se implinesc 168 de ani de cand romii au fost eliberați din sclavie, dupa mai mult de cinci secole de robie in Principatele Romane. Asociația Partida Romilor pro Europa a organizat o…

- O noua expoziție va fi deschisa astazi la LogArt, spațiul expozițional dedicat elevilor și profesorilor Colegiului Național „C.D. Loga”.Este prima expoziție personala semnata de Ivona Mițariu, intitulata „Readucerea la gand”. „Figura centrala a acestei expozitii este «Ganditorul», creat de celebrul…

- Artistul Mathias Bar debuteaza solo in galeria META Spațiu din Timișoara, in cadrul unei expoziții de excepție. Clujeanul, care este unul din cei mai promițatori artiști contemporani, aduce in capital Banatului o serie de lucrari de pictura, numita de gazde „vie și spectaculoasa, dar care creeaza un…

- Cluj-Napoca a intrat in top zece al celor mai bune orase din Europa in privinta calitatii vietii, potrivit unui raport realizat de Uniunea Europeana, care a fost realizat prin intervievarea a 71.153 de locuitori, din 83 de orase, relateaza Politico, citata de News.ro.Raportul de 112 pagini se bazeaza…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” iși redeschide porțile miercuri, 20 decembrie, pentru o noua expoziție, cu un concept inedit. Expoziția, intitulata „Ilogic”, curatoriata de Irina Popescu, prezinta lucrari cu tematica designului vestimentar, realizate de Miruna…