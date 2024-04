Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Banațean gazduiește incepand de joi, 18 aprilie, ora 17:00, expoziția personala de debut a Adinei Ștefanescu, intitulata „Locul unde au inviat bunicii”, care amintește de lumea idilica a satului de altadata și de cea a copilariei. „Locul unde au inviat bunicii” se regasește in tablourile…

- Liviu Stanescu a vizitat 111 țari. A trait marele cutremur din Nepal, de 8,1 grade pe scara Richter, pe cel din India, de 7,4 grade, și prima zi a razboiului civil din Kenya, s-a imbolnavit de febra tifoida in Iran. Multe dintre aceste aventuri se regasesc in paginile carțile sale, dar și in fotografiile…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului National Constantin Diaconovici Loga, unde sunt prezentate expozitii personale ale elevilor dedicate colegilor, sub coordonarea artistului Sorin Scurtulescu, il prezinta pe Filip Hariga, elev al prestigiosului liceu timișorean, care expune zece desene selectate din…

- SCM Timisoara nu a fost scutita de o noua deplasare lunga dupa turneul Final 4 al Alpe Adria Cup din Austria. Ieri seara „leii” au jucat un nou meci, de aceasta data in campionat pe terenul lui CSM Ploiesti. Gazdele, evident mai proaspete, s-au impus cu 69-58. Alb-violetii au jucat marti si miercuri…

- Galeria timișoreana de arta „Helios” verniseaza in 19 martie, ora 18:00, expoziția „El Camino” a artistului fotograf Calin Piescu, cu imagini imortalizate pe renumitul drum de pelerinaj de aproape 800 de kilometri, care ajunge la catedrala din Santiago de Compostela, unde se afla mormantul Sfantului…

- Liviu Stanescu, autorul cartii ”Am fost la capatul lumii”, a calatorit de-a lungul si de-a latul pamantului trecand prin 105 tari. ”Sa va spun un secret: habar n-am unde este capatul lumii, inca il caut si sper sa-l gasesc candva”, spune, intr-un interviu pentru News.ro, Liviu Stanescu, care se defineste…

- O noua expoziție va fi deschisa astazi la LogArt, spațiul expozițional dedicat elevilor și profesorilor Colegiului Național „C.D. Loga”.Este prima expoziție personala semnata de Ivona Mițariu, intitulata „Readucerea la gand”. „Figura centrala a acestei expozitii este «Ganditorul», creat de celebrul…

- Muzeul Național al Banatului vernizeaza joi, 8 februarie, de la ora 18:00, in mansarda B2 a bastionului Theresia, expoziția „Garana 2023 – Simpozion de Arta Contemporana”, ajuns la cea de-a XIII-a ediție. In jur de 50 de lucrari de pictura și sculptura aparținand unor artiști din țara dar și din strainatate,…