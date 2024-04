Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 28-a Festivalului Filmului European va debuta la București chiar de Ziua Europei, pe 9 mai, și se va incheia la Chișinau, pe 8 iunie, in weekendul alegerilor europarlamentare. Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene…

- Editia de aseara Romanii au talent e venit cu momente unice, iar unul dintre ele a fost Corul Regal, care a primit din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș, un Golden Buzz.Corul Regal s-a inființat in anul 2012 din dorința unui grup de studenți de la Conservatorul din București de a crea un ansamblu…

- Prezent la reuniunea PES de la București, cancelarul german Olaf Scholz a salutat aderarea chiar și parțiala a Romaniei la zona Schengen. Nu exista state membre ale Uniunii Europene „de prima clasa sau de a doua clasa. Suntem cu totii o Europa unita”, a ținut sa precizeze Scholz. Olaf Scholz susține…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, marti, ca Romania este singura tara care la feminin are trei echipe in fazele superioare ale cupelor europene, CSM Bucuresti (sferturile de finala ale Ligii Campionilor), Gloria Bistrita si Dunarea Braila (ambele in turneul…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a reafirmat ca guvernul de la Viena se opune in continuare extinderii spațiului Schengen, joi, dupa intalnirea pe care a avut-o la București cu președintele Klaus Iohannis. Liderul austriac a facut aceasta afirmație intr-o postare pe…

- In timpul vizitei sale la București cu ocazia Congresului Partidului Popular European, cancelarul austriac Karl Nehammer a subliniat legaturile puternice ale Austriei cu Romania, dar a anunțat ca Austria iși pastreaza poziția: fara Romania in Schengen! Agenda cancelarului a inclus participarea la…

- Congresul Partidului Popular European (PPE), care se desfașoara zilele acestea la București, a adus Romaniei o victorie importanta. Delegația austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral al Partidului Popular European care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spațiul Schengen,…

- Prezent, luni, la o reuniune a ministrilor de interne si de justitie din UE, Gerhard Karner a fost intrebat de jurnalisti daca in viitorul apropiat se va schimba ceva in pozitia Austriei in ceea ce priveste intrarea deplina in Schengen a Romaniei si Bulgariei, inclusiv cu granitele terestre.„Am avut…