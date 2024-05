(Surse) Dani Coman va semna cu FC Argeș Danuț Dumitru Coman (Dani, cum il cunoaște toata lumea), fostul portar al echipelor FC Argeș și Rapid București, va fi – pana la urma – noul președinte al clubului alb-violet, club la care și-a inceput cariera la varsta de 18 ani și unde, pe 28 februarie 1998, a jucat primul sau meci in Liga I, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

