- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat. Astfel, majoritatea statelor membre au…

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- Agentia de rating Moody’s estimeaza ca economia Romaniei va avea o crestere de 3% in 2024 si de 3,5% in 2025, sustinuta de consum, dar si de investitiile publice si private, in timp ce Guvernul se va confrunta in continuare cu deficite fiscale si de cont curent ridicate, se arata intr-un raport citat…

- Franța este un vechi aliat al SUA, dar declarația președintelui Emmanuel Macron despre posibila trimitere de trupe in Ucraina nu schimba poziția Washingtonului. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, relateaza RBC-Ucraina cu referire la…

- Guvernul va adopta azi un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naționala Romarm S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Caștigul mediu brut pe salariat la compania de stat Romarm scade cu…