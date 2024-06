Cautarea celor trei tineri luați de viitura ieri, in Italia, continua. Presa italiana scrie despre mobilizarea uriașa pentru gasirea lor și dezvaluie cine sunt ei. Intr-un timp extrem de scurt, debitul raului a crescut de la 15 metri cubi pe secunda la aproape 250 de metri cubi pe secunda. Tragedia s-a petrecut vineri, in jurul […] The post VIDEO. „I-am sugerat sa nu mearga”. Cine sunt cei trei tineri luați de viitura in Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .