Stiri pe aceeasi tema

- O nunta cu alai a blocat, sambata, strazi și trotuare in localitatea Buzescu din județul Teleorman. Organizatorii evenimentului au scos mobilier, covoare roșii și ornamente pe trotuare, iar circulația autovehiculelor a devenit imposibila, in condițiile in care un alai format din autovehicule și pietoni…

- Autoritatile din Constanta au actionat intr un caz de furt si distrugeri la autoturisme, reusind retinerea unui barbat de 39 de ani pentru 24 de ore.Acesta este suspectat ca ar fi comis mai multe infractiuni de furt calificat in forma continuata si distrugere. Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 18…

- La data de 1 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 23 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de…

- Florin Salam, reținut pentru ca ar fi inșelat mai multe persoane de la care ar fi luat bani, dar nu a mai mers la acele evenimente, a fost pus sub control judiciar.Cantarețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasa, joi dimineața, și dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala.…

- UPDATE 9:20 - Barbatul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistraților cu propunere legala.ȘTIREA INIȚIALA"In fapt, la nivelul Secției 2 Poliție au fost inregistrate plangerile a trei persoane care sesizau faptul ca ar fi platit anumite sume unui barbat, pentru prestarea…