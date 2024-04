Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Florina și Sebastian, doi elevi din Alba Iulia care vor o cariera in Poliție. De la pasiune, la indeplinirea unui vis Florina și Sebastian sunt doi elevi de liceu, din Alba Iulia, care vor sa devina polițiști. In timp ce Florina ar vrea o cariera la Poliția Rutiera, Sebastian s-ar indrepta spre…

- Traficul este ingreunat pe DN 1 Ploiesti - Brasov, fiind formate coloane lungi de autovehicule, ce se deplaseaza cu viteza redusa, intre statiunile Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de coborare catre Ploiesti, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Politia Rutiera estimeaza…

- Am cerut Registrului Auto Roman o situație a controalelor care s-au efectuat anul trecut pe drumurile din județ. Astfel, in județul Maramureș au fost verificate un numar total de 1.777 de vehicule. Dintre acestea, 53,29% prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte și 219 (12,32%) prezentau…

- Decizia de a permite fermierilor și transportatorilor sa protesteze in parcarea Modex este pusala indoiala Poliție. Pentru ca aprobarea data in Comisia de Circulație sa devina realitate, protestatarii trebuie sa obțina de la Poliția Rutiera permisiunea pentru a putea ajunge cu tractoarele in parcarea…

- Polițiștii au ridicat o femeie din București care iși manifestase indignarea public fața de polițistul de la Constanța care amenințase cu arma un protestatar. Polițiștii o acuza de „instigare la comiterea de infracțiuni”. Citește și: Jos labele politice murdare de pe protestul fermierilor și al transportatorilor.…

- Un șofer a fost injunghiat in umar, joi, in urma unui scandal in trafic. Incidentul a avut loc in Sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, de un alt șofer, de 35 de ani, scrie Agerpres. Agresiunea a avut loc joi, in jurul orei 08.30. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…

- Adevarul a ieșit la iveala: ancheta privind moartea lui Matthew Perry a fost inchisa oficialAncheta privind circumstantele mortii actorului Matthew Perry a fost inchisa oficial de catre Departamentul de Politie din Los Angeles, a dezvaluit People, relateza NEWS.RO.Biroul medicului legist din Los…