Interferentele GPS si spoofing-ul (situatie in care o persoana sau un program reuseste sa se identifice ca fiind altcineva prin falsificarea datelor, pentru a obtine un avantaj ilegitim – n.r.) s-au inrautatit in Europa de Est, in Marea Neagra si in Orientul Mijlociu, toate fiind regiuni apropiate de zonele de conflict, potrivit grupului industrial OpsGroup. GPS-ul este o parte din ce in ce mai importanta a aviatiei, inlocuind undele radio utilizate pentru a ghida avioanele spre aterizare. Estonia va ridica problema interferentelor GPS cu vecinii sai si intentioneaza sa o discute in cadrul Uniunii…