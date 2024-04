Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina este mai bine sa se incheie prin negocieri decit prin arme. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. "Continuarea furnizarii de arme pe cimpul de lupta nu va face decit sa exacerbeze…

- Dmitri Medvedev, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, l-a numit vineri pe Joe Biden o „rusine” pentru America si a spus ca presedintele Statelor Unite nu are dreptul sa se compare cu Franklin D. Roosevelt. Biden si-a deschis joi discursul privind Starea Uniunii cu o referire la un discurs din…

- Atacul efectuat miercuri asupra orasului ucrainean Odesa nu a avut ca tinta delegatiile presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si premierului grec Kyriakos Mitsotakis, a afirmat joi, 7 martie, fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, deși mai multe explozii au fost inregistrate in apropierea…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova, a declarat luni intr-un discurs belicos ținut in fața unei harți cu Ucraina imparțita intre vecinii sai, inclusiv Romania, ca nu vor exista discuții de pace cu Kievul, relateaza Reuters, preluat de ziarulprofit.ro. El a declarat…

- Premierul olandez Mark Rutte a semnat vineri un acord de securitate cu Ucraina in orașul de nord-est Harkov și a declarat ca Olanda va contribui la finanțarea aprovizionarii cu 800.000 de obuze de artilerie pentru a ajuta apararea ucraineana in fața forțelor ruse, conform Reuters.

- SUA s-au opus, marti, fara a fi o surpriza, unui proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU care cerea o incetare imediata a focului in scop umanitar in Fasia Gaza, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Treisprezece tari din cele 15 ale Consiliului de Securitate au votat in favoarea…

- Statele Unite au refuzat marți, din nou, un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind razboiul Israel-Hamas, blocand cererea de incetare imediata a focului in scop umanitar, exercitandu-și astfel pentru a treia oara dreptul de veto intr-o astfel de imprejurare, noteaza…

- Statele Unite au acuzat marti Rusia ca a tras cel putin noua rachete furnizate de Coreea de Nord asupra Ucrainei, in timp ce Moscova a catalogat Washingtonul drept "complice direct" la doborarea unui avion militar rusesc de transport luna trecuta, transmite Reuters, informeaza News.ro.Ambasadorul…