Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca are dovezi potrivit carora Rusia a folosit rachete cu raza lunga de acțiune din Coreea de Nord in mai multe dintre atacurile sale asupra localitaților ucrainene, potrivit CNN. Serviciul ucrainean a transmis ca investigațiile sale au stabilit ca este vorba despre „rachete balistice de tip Hwasong-11