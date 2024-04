Stiri pe aceeasi tema

- CIL Blaj, campioana a județului Alba, cu 6 etape inaintea finalului Ligii a 4-a! Echipa din „Mica Roma”, victorie 3-1 in derby-ul cu CS Ocna Mureș. CIL Blaj – CS Ocna Mureș 3-1 (2-0): Ciugudean (15), Tomuța (28), Mihu (90+2)/ Val. Dragan (49, penalty). Echipa din „Mica Roma” a caștigat derby-ul rundei…

- Urban Titu se indreapta incet și sigur spre titlul de campioana a județului Dambovița. Dupa „intermediara” de astazi, formația din sudul județului s-a distanțat la doua lungimi de urmaritoarea Roberto Ziduri. Dupa mai multe etape in care s-a mers cap la cap, astazi, Roberto Ziduri a avut parte de un…

- FCSB va juca pe terenul lui CFR Cluj, duminica, de la ora 21:00, in runda a patra din play-off-ul Ligii 1. FCSB are un avans confortabil inainte de aceasta partida. Gruparea antrenata de Elias Charalambous este la 10 lungimi distanța de CFR Cluj și pare tot mai aproape de a cuceri titlul de campioana,…

- FC Potlogi – Flacara Șuța Seaca 1-1Strajerii Razvad – Unirea Bucșani 0-0CSM Fieni – Viitorul Voinești 0-0Roberto Ziduri – Voința Tatarani 7-0ACS Burduca – Recolta Gura Șuții 0-3Sageata Braniștea – FC Brezoaele 3-1Bradul Moroeni – Lib. Urziceanca 1-1Urban Titu – Viitorul Ocnița 6-0 1 ACS Urban Titu 20…

- Dupa o partida de o calitate modesta, așa cum este de fapt intreg campionatul nostru, FCSB s-a impus la limita in partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 2-1, in prima etapa de play-off a sezonului competițional 2023/2024. The post TITLU DE CAMPIOANA FCSB a mai facut un pas spre titlul de campioana…

- Urban Titu arata tot mai bine in campionat și pare greu de crezut ca va rata titlul județean in acest sezon. In etapa a doua a returului Ligii a 4-a, echipa antrenata de Florin Anton și-a aratat din plin colții și a obținut o victorie importanta impotriva campioanei Recolta Gura Șuții. Pe teren strain,…

- Nationala Frantei a castigat duminica, la Koln, medalia de aur a Campionatului European, dupa ce a invins in finala si dupa prelungiri reprezentativa Danemarcei, scor 33-31 (14-14, 27-27). A fost ultimul meci la un Campionat European pentru Nikola Karabatic, jucatorul nationalei Frantei.Franta isi…