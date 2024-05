Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Suedia – SUA, capul de afis al zilei de la Campionatul Mondial de hochei, va fi LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 21:20. Vineri debuteaza competitia organizata de Cehia, la Praga si Ostrava.

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a ieftinit miercuri dimineața benzina standard cu 4 bani pe litru și a menținut neschimbat prețul motorinei. Dupa aceasta modificare, benzina este in continuare mai scumpa decat motorina, insa diferența s-a redus de la 7 bani pe litru, cat era sambata,…

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a ieftinit din nou motorina, vineri, astfel ca aceasta este acum cu 7 bani mai ieftina decat benzina, lucru rar, situația fiind, de obicei, invers. Prețul carburanților s-a modificat in aceasta saptamana de doua ori. Astfel, fața de sambata, cand motorina…

- Meciul FC Porto – Sporting va fi LIVE VIDEO, de la ora 22:30, in AntenaPLAY! Liderul din Liga Portugal merge pe Dragao si vrea sa refaca diferenta de sapte puncte fata de locul secund. Sambata seara, Benfica s-a impus pe teren propriu in meciul cu Braga, scor 3-1. Benfica a ajuns astfel la 76 de […]…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…

- Meciul FC Porto – Estrela, scor 2-0, din etapa cu numarul 22 din Liga Portugal, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Galeno si Joao Mario, cu cate un gol si un assist, au fost decisivi in victoria „dragonilor”. Alb-albastrii pun presiune pe primele clasate, Benfica si Sporting. In aceeasi zi,…

- AC Milan – Rennes 3-0 si Feyenoord – AS Roma 1-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa primele meciuri din optimile UEFA Champions League, cupele europene au continuat cu meciurile din play-off-ul pentru optimile Europa League si Conference League. Opt echipe sunt deja calificate in optimile de finala si…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…