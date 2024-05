Serviciul de informatii externe al Rusiei (SVR) a transmis miercuri ca „elitele globaliste totalitar-liberale” s-ar afla in spatele tentativei esuate de asasinare a premierului slovac Robert Fico. SVR sustine ca aceasta actiune a fost menita sa-i intimideze pe cei care au opinii diferite si actioneaza in interesul natiunilor lor, iar Occidentul incearca acum sa musamalizeze crima dand vina […] The post Ipoteza șocanta a spionilor ruși, in legatura cu tentativa de asasinare a premierului Slovaciei. first appeared on Ziarul National .