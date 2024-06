Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor parțiale ale alegerilor pentru Primaria Slanic Moldova, Benone Moraru este noul primar, conducand cursa electorala cu 37,91% din voturi. Distribuția voturilor parțiale este urmatoarea: Benone Moraru: 583 voturi (37,91%) Gheorghe Baciu: 436 voturi (28,35%) Andrei Șerban: 395 voturi…

- Sirenele de raid aerian au pornit in al doilea oraș din Israel pentru prima data dupa luni de zile. Tzahal a postat pe rețelele de socializare o harta care arata sirenele fiind acționate in cel puțin 26 de locații . Un jurnalist din Fașia Gaza a relatat ca a vazut rachete trase din Rafah, scrie Dai

- Liderul PNL a subliniat ca agricultura romaneasca are o poziție semnificativa in Uniunea Europeana, ocupand locul cincilea in clasamentul puterilor agricole. In aceste condiții, Ciuca a considerat ca dezvoltarea sectorului agricol este un interes strategic al Romaniei, care poate genera beneficii economice…

- Aeronavele IAR-330 SOCAT aparținand Bazei 95 Aeriana vor survola orașul Bacau in data de 23 mai 2024, la inalțimi cuprinse intre 100 și 300 de metri. Survolul va fi efectuat cu respectarea stricta a reglementarilor aeronautice in vigoare, iar toate masurile de siguranța necesare vor fi implementate…

- IDEI… Astazi, Consiliul Local Husi este convocat la o sedinta matinala, in care executivul le propune membrilor CL o noua rectificare de buget, aferenta lunii mai. De asemenea, este propusa si o rectificare a bugetului institutiilor din subordinea Primariei. Unul dintre subiectele de pe ordinea de zi…

- In urma succesului de care s-au bucurat proiecțiile de film romanesc in Israel și la cererea publicului larg, Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv organizeaza, incepand cu 15 mai 2024, o noua ediție a Festivalului Filmului Romanesc in Israel, la Cinematecile din Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Holon,…

- Mișcarea islamista Hezbollah, sustinuta de Iran, a anuntat vineri, 12 aprilie, ca a lansat "zeci de rachete" asupra unor pozitii israeliene, ca raspuns la atacurile israeliene in sudul Libanului, informeaza Agerpres preluand AFP.Luptatorii Hezbollah au transmis ca atacat "pozitii de artilerie inamice…

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza. ACTUALIZARE 14:45 Toate persoanele luate ostatice in orașul Ede din Olanda au fost eliberate, iar atacatorul…