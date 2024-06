Asociația Pro Infrastructura exprima ingrijorarea cu privire la posibilitatea ca Alsim Alarko sa nu reușeasca sa finalizeze cei 10 kilometri ramași din lotul 1, intre DN4 și A2, pana la sfarșitul lunii iulie. Se evidențiaza ca un antreprenor serios ar fi putut finaliza lucrarile in 4-5 saptamani, insa stilul lipsit de determinare al constructorului turc […] The post Pro Infrastructura desființeaza munca turcilor de la Alsim Alarko de pe A0: management haotic, balbe, intarzieri appeared first on Puterea.ro .