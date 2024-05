Stiri pe aceeasi tema

- Dupa disputarea ultimelor meciuri din faza grupelor, se cunosc sfertfinalistele Campionatului Mondial de hochei pe gheața, din Cehia. Astfel, joi, se vor disputa partidele eliminatorii dupa urmatorul program: Canada-Slovacia, Suedia-Finlanda, Elveția-Germania și SUA-Cehia. De remarcat ca cele doua reprezentante…

- Federația Romana de Hochei a depus cerere pentru a intra in cursa de gazduire a mai multor competiții internaționale importante, in principal Campionatul Mondial, Divizia I, grupa A, dar și CM atat la feminin, cat și la U18. In anul centenarului, Federația Romana de Hochei pe Gheața s-a inscris in cursa…

- Ajunși cam la jumatatea Campionatului Mondial de Hochei pe gheața, ce se desfașoara in Cehia (inca in faza grupelor), este greu de dat un pronostic privind care va fi caștigatoarea finala. Canada conduce in Grupa A, dar pare a fi mai puțin sigura pe ea decat de obicei, Cehia, țara-gazda, intra desigur…

- Meciurile Norvegia – Cehia 3-6 și SUA – Germania 6-1 au fost LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. A fost spectacol total la Campionatul Mondial de hochei! Turneul final din Cehia a debutat pe data de 10 mai, cu meciurile: Elveția – Norvegia 5-2, Cehia – Finalda 1-0, Suedia – SUA 5-2 și Slovacia – Germania 4-6.…

- Meciurile Suedia – SUA 5-2 și Cehia – Finlanda 1-0 au fost LIVE in AntenaPLAY. Campionatul Mondial de hochei a debutat vineri, cu 4 dueluri pline de spectacol. Pe langa cele doua meciuri menționate mai sus, s-au jucat și duelurile Elveția – Norvegia, incheiat cu scorul de 5-2, și Slovacia – Germania,…

- Meciul Suedia – SUA, capul de afis al zilei de la Campionatul Mondial de hochei, va fi LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 21:20. Vineri debuteaza competitia organizata de Cehia, la Praga si Ostrava.

- Naționala de hochei pe gheața a Romaniei a mai inregistrat o victorie sambata, la Bolzano, in Italia, 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) contra Japoniei, consolidandu-și poziția in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial. Trei victorii la rand pentru Romania in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial de hochei…

- Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A se va disputa in perioada 28 aprilie – 4 mai, in Italia, acolo unde va fi prezenta si nationala Romaniei. Meciurile tricolorilor vor fi transmise in AntenaPLAY.