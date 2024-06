Stiri pe aceeasi tema

- A fost prins migrantul care a atacat doi politisti de frontiera din Timis: Cine este barbatul - Acesta are o rana provocata de gloanțele trase de oamenii legiiDupa aproape 12 ore de cautari, a fost depistat barbatul care calauzea un grup de migranti sa iasa ilegal din Romania. Acesta este cetatean…

- Potrivit fermierilor din zona Rupea, in piețele din Brașov, un kilogram de carne de miel se va vinde cu 50 pana la 55 de lei kilogramul, chiar daca aceștia țin la preț și spun ca este posibil sa fie și 60 de lei kilogramul, relateaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Brașov. „S-a scumpit mielul,…

- De cand și-a preluat mandatul, Clotilde Armand nu a asfaltat nici macar o strada. Asta in condițiile in care, spun oamenii, bani la buget ar fi, dar nu exista interes. Jurnaliștii Realitatea PLUS au incercat sa obțina un punct de vedere din partea lui Clotilde Armand, insa primarul nu ne-a raspuns. In…

- Totodata, un localnic susține ca mai mulți indivizi au patruns in casa unei femei și au amenințat-o cu moartea. Ulterior, cele doua familii au ieșit in strada și au inceput sa se certe, iar mai mulți indivizi aveau la ei mai multe bate. Tot scandalul s-a intamplat sub privirile a patru copii minori.…

- Au fost clipe de panica, noaptea trecuta, pentru zeci de oameni dintr-o comuna de langa Braila, dupa ce o drona militara s-a prabușit pe un camp langa casele lor. Drona s-a prabușit in zona Insulei Mari a Brailei, la 12 kilometri distanța de trecerea cu bacul. Imaginile au fost surprinse de localnici…

- Localitatea Deveselu se afla din nou in prim plan! Dupa ce la alegerile trecute oamenii au intrat in istorie dupa ce au ales un primar care murise in campania electorala, rapus de coronavirus, acum povestea merge mai departe, dar in aceeași familie. Oamenii din localitatea Deveselu, județul Olt, au…

- Toți oamenii au observat ca, de ani buni, ceva se petrece. Parca totul e cu susul in jos, normalul a devenit anormal, frumosul – urat și invers. Și nu puțini sunt cei care simt ca viața le este schimbata din temelii și nu intotdeauna la modul placut. Un exemplu, ca multe altele… S-a ajuns in situația…

- Țara noastra are locuri cu adevarat minunate, unice in toata Europa. Un muzeu din Covasna se numara printre aceste zone turistice „secrete”. Nu multa lume știe de el, dar trebuie sa-l vizitați cel puțin o singura data. Muzeul Haszmann Pal din Cernat Muzeul Haszmann Pal din Cernt este amenajat in conacul…