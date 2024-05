Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de hochei din Cehia a ajuns la fazele eliminatorii. Cele mai bune opt echipe ramase in competitie vor lupta pentru medalii, live in AntenaPLAY. Marea finala va avea loc duminica, de la ora 21:20.

- Programul complet al sferturilor de finala de la Campionatul Mondial de hochei 2024. Ultimele meciuri din grupe au stabilit si ultimele dueluri pentru un loc in semifinale. Campionatul Mondial de hochei pe gheata se vede exclusiv in AntenaPLAY, pana pe 26 mai. Toate cele 4 sferturi de finala se vor…

- Etapa de Formula 3 de la Imola e in AntenaPLAY, in perioada 17-19 mai. Atunci va avea loc cea de-a treia etapa a Campionatului Mondial de Formula 3, dupa cele de la Sakhir si Melbourne. Spectacolul din Regiunea Emilia Romagna a continuat sambata, atunci cand a avut loc cursa de sprint de la Imola, castigata…

- Meciurile Norvegia – Cehia 3-6 și SUA – Germania 6-1 au fost LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. A fost spectacol total la Campionatul Mondial de hochei! Turneul final din Cehia a debutat pe data de 10 mai, cu meciurile: Elveția – Norvegia 5-2, Cehia – Finalda 1-0, Suedia – SUA 5-2 și Slovacia – Germania 4-6.…

- Meciurile Suedia – SUA 5-2 și Cehia – Finlanda 1-0 au fost LIVE in AntenaPLAY. Campionatul Mondial de hochei a debutat vineri, cu 4 dueluri pline de spectacol. Pe langa cele doua meciuri menționate mai sus, s-au jucat și duelurile Elveția – Norvegia, incheiat cu scorul de 5-2, și Slovacia – Germania,…

- Meciul Suedia – SUA, capul de afis al zilei de la Campionatul Mondial de hochei, va fi LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 21:20. Vineri debuteaza competitia organizata de Cehia, la Praga si Ostrava.

- QPR – Leeds, scor 4-0, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. O noua partida de cosmar pentru jucatorii lui Daniel Farke, care au facut un nou pas gresit in lupta pentru promovare. In primul meci al etapei cu numarul 45 din Championship, Leeds a suferit o adevarata umilinta pe terenul…

- Cosenza – Sampdoria 1-2 a fost in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a deschis etapa cu numarul 26 a sezonului de Serie B. Dupa acest rezultat, Cosenza se afla pe locul 11 in Serie B, cu 32 de puncte. De cealalta parte, Sampdoria a urmat pana pe poziția a 12-a și are, in momentul de […] The post Cosenza…