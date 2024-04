Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Japoniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, conform news.ro.Olandezul a fost in pole position si la primele trei curse ale sezonului, in Bahrain, Arabia Saudita si Australia.

- Spaniolul Carlos Sainz (29 de ani) a reușit sa ia prin surprindere lumea Formulei 1. A caștigat Marele Premiu din Australia, profitand de abandonul lui Max Verstappen, la doua saptamani dupa operația de apendicita. Primele luni din 2024 au fost incredibile pentru Carlos Sainz. Inainte de inceperea sezonului…

- Max Verstappen de la Red Bull a avut o prestație excelenta in calificari și a obținut pole position pentru Marele Premiu al Bahrainului, care deschide sezonul, scrie BBC.Campionul mondial a fost cu 0,228 secunde mai rapid decat Charles Leclerc de la Ferrari. George Russell de la Mercedes a…

- Antrenamentele si calificarile din Formula 2 ale Marelui Premiu din Bahrain sunt LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. Anticamera „Marelui Circ” este pregatita de un nou sezon, iar pilotii incearca sa isi indeplineasca marele vis de a concura in Formula 1. Formula 1, Formula 2 si Formula 3 se vor vedea in urmatorii…

- Cosenza – Sampdoria 1-2 a fost in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a deschis etapa cu numarul 26 a sezonului de Serie B. Dupa acest rezultat, Cosenza se afla pe locul 11 in Serie B, cu 32 de puncte. De cealalta parte, Sampdoria a urmat pana pe poziția a 12-a și are, in momentul de […] The post Cosenza…

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Meciurile Tadjikistan – Iordania și Australia – Coreea de Sud vor fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partidele conteaza pentru sferturile de finala ale turneului final din Qatar. Primul duel al zilei, cel dintre Tadjikistan și Iordania, va incepe de la ora 13:30. Urmeaza apoi partida dintre Australia…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…