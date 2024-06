Stiri pe aceeasi tema

- Succesul istoric al dreptei radicale la alegerile europarlamentare a produs un șoc care a afectat doua dintre cele mai importante guverne ale blocului comunitar. Dar, rezultatul alegerilor nu a fost o surpriza pentru cei care au fost atenți și au remarcat furia crescanda a multor tineri europeni, care…

- Succesul istoric al dreptei radicale in ultimele alegeri pentru Parlamentul European a fost un șoc pentru multe guverne din blocul comunitar. Cu toate acestea, pentru cei care au observat starea de spirit furioasa a multor tineri de pe Batranul Continent, rezultatele nu ar fi trebuit sa fie o surpriza.…

- Marti, presedintele ucrainean Volodimir Zelensky, insotit de primarul orașului Harkov, s-a aflat intr-o vizita in Germania, ocazie cu care ambii oficiali au sustinut o conferinta de presa, cu scopul de a incurajac națiunile europene sa sprijine și sa investeasca in Ucraina.

- Nicu Ștefanuța, europarlamentar independent și candidat la un nou mandat in Parlamentul European, se teme ca alegerile parlamentare din toamna anului 2024 ar putea aduce in Parlamentul Romaniei politicieni de extrema dreapta. Nicu Ștefanuța a exprimat aceasta ipoteza intr-o declarație oferita ziarului…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat alegeri parlamentare rapide dupa ce a fost invins de extrema dreapta la alegerile europene – intr-o noapte de drama in care, in general, centrul-dreapta și-a strans controlul asupra Parlamentului UE. Macron a facut anunțul dupa ce a pierdut in fața rivalilor…

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta au fost pe primul loc la alegerile europene de duminica, 9 iunie, in cele mai populate națiuni ale UE: Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, scrie Politico.eu.

- In cadrul dezbaterii de la Maastricht, organizata de POLITICO si Studio Europa Maastricht, aceasta a dat de inteles ca ar fi deschisa pentru o intelegere cu grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR) dupa alegerile europene din luna iunie, scrie POLITICO, conform actualitate.org. Printre…

- La doar doua luni pana la alegerile europarlamentare, rezultatul final pare sa fie decis. „O preluare a puterii de catre extrema dreapta este in curs de desfașurare”, avertizeaza Foreign Policy. „De data aceasta, amenințarea extremei-drepte este reala”, adauga Politico. Și, potrivit UnHerd, cu sau…