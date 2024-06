Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul scotian Andy Murray, dublu medaliat cu aur la simplu, a fost inclus in lotul Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august), unde urmeaza sa participe la a cincea Olimpiada din cariera sa, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Irina Begu s-a calificat in turul trei de la Roland Garros și forțeaza contra Varvarei Gracheva calificarea in a doua saptamana de la Paris. Sportiva noastra are parte de o susținere aparte la Grand Slamul de la Porte d'Auteuil, cațelul sau fiind pentru prima data la un turneu de tenis alatruri de ea.…

- Ciclistul Richard Carapaz, campionul olimpic in proba de sosea, a acuzat, luni, Federatia ecuadoriana de specialitate (FEC) ca vrea sa-l impiedice sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara, pentru a acorda singurul loc de care dispune tara pentru acest eveniment lui Jhonatan Narvaez,…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala „Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Luptatorul Alin Alexuc s-a calificat joi la Jocurile Olimpice de la Paris, la disciplina lupte greco-romane, la categoria 130 kg. Romanul a reușit sa ajunga in finala Turneului Mondial de Calificare de la Istanbul, fapt care ii asigura al 83-lea loc in ca

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat ca turneul preolimpic mondial programat in perioada 9-12 mai la Istanbul (Turcia) reprezinta ultima sansa de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde spera ca Romania sa mai califice 2-3 sportivi.„La Istanbul…

- Vlad Dascalu (26 de ani) este cel mai titrat ciclist roman, cu rezultate remarcabile in competițiile naționale, dar și in cele internaționale de Mountain Biking Anul acesta este unul special cu calificare la Jocurile Olimpice, etape de Cupa Mondiala, un Campionat European care loc in luna mai in Romania,…

- Jocurile Olimpice de la Paris "ar putea costa" intre trei si cinci miliarde de euro din fonduri publice, a afirmat, marti, prim-presedintele Curtii de Conturi a Frantei, Pierre Moscovici, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Inca nu cunoastem costul Jocurilor Olimpice, dar Curtea de Conturi va face…