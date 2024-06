EURO 2024 | Victorie dramatică pentru Portugalia, 2-1 cu Cehia Selectionata Portugaliei a invins dramatic echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, pe „Leipzig Stadium“, intr-un meci din Grupa F a Campionatului European din Germania . Lusitanii, considerati printre favoritii la titlu, au fost condusi prin golul lui Lukas Provod (’62). Au egalat repede, gratie autogolului lui Robin Hranac (’69), apoi au rezolvat victoria prin Francisco Conceicao (’90+2). Pe langa aceasta victorie pretioasa, portughezii au doborat doua recorduri. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care evolueaza la sase editii ale Campionatului European. Apoi fundasul Pepe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

